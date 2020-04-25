صور.. اندلاع حريق هائل بشونة للكتان بشبراملس بزفتي والدفع بـ3 سيارات مطافي لإخماده
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احمد فتحي ورفيق ناصف
03:50 ص | السبت 25 أبريل 2020
شهدت قرية شبراملس التابعه لمركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بشونه للكتان بشكل مفاجئ إثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافىء لإخماد النيران، وتم السيطرة على الموقف.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بنشوب حريق هائل في مخزن كتان ملك المواطن "عماد. ال"، كما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.