الاختيار والنهاية والبرنس.. مسلسلات تتصدر "التريند" بعد أول حلقة

وسط السباق الدرامي لشهر رمضان الكريم هذا العام، تصدرت 3 مسلسلات "التريند" بعد عرض أول حلقة مباشرة، وهي: مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد منسي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري وصلاح عبدالله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل " البرنس" لمحمد رمضان هو الآخر تصدر "التريند"، وعلق محمد رمضان على توتير قائلا: "الحمدلله البرنس يحتل خريطة العالم من الحلقة الأولى.. الفضل لله أولا ثم للجمهور الغالي google trends لسه بنسخن ثقة في الله نجاح".

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، ونور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة "سنيرجي".

أما المسلسل الثالث فهو "النهاية" ليوسف الشريف، الذي تصدر هو الآخر "التريند" بعد فترة قصيرة من عرض أولى حلقاته.

مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج "سينرجي"، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، ومحمود الليثي، وسهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.