حريق هائل في إحدى عقارات محرم بك بالإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم اندلاع حريق هائل، دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم محرم بك بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى عقار بشارع المنزلاوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد من الفحص، تبين نشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار مسجد أولاد الشيخ، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوبه الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار بواسطة 3 سيارات إطفاء.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.