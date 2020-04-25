آلاف المصلين يتواجدون في مسجد بيت الرحمن بإندونيسيا رغم كورونا

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من مدينة باندا آتشيه في إندونيسيا يظهر حضور آلاف المسلمين للصلاة في مسجد بيت الرحمن الكبير، يوم الخميس 23 أبريل، رغم دعوة السلطات للصلاة في المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث، أمس هاتفيا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو سبل مساعدة إندونيسيا لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، معربا عن دعمه القوي لشعب إندونيسيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيسين اتفقا على التعاون سويا من أجل القضاء على الوباء واستعادة القوة للاقتصاد العالمي.

وأضاف دير، أن ترامب وويدودو ناقشا، كذلك، الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، وأكد المسؤولان، على الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال ما يجمع الدولتين من صلات قوية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.