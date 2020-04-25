منظمة: لا دليل على أن متعافي كورونا يحملون مضادات تحمي من الإصابة

قالت منظمة الصحة العالمية،إنه لا دليل على أن المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" يحملون مضادات أجسام تحمي من الإصابة مرة أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، قالت في وقت سابق، إن مصدر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط.

وأوضحت الشايب: "تشير جميع الأدلة المتوفرة، إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني. ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات. وأن الخفافيش هي موطنه البيئي".