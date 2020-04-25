"التعليم" تكشف سبب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لـ13 يونيو

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن سبب تأجيل امتحانات الدبومات الفنية، هو دراسة كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية بالمدارس ولجان الامتحانات، حفاظا على صحة الطلاب الممُتحنين والمراقبين وكل أفراد منظومة الامتحانات، في ظل الإجراءات الحالية الوقائية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية، حتى 13 يونيو المقبل، كما أكد أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد في مواعيدها، حيث تنطلق 7 يونيو المقبل، موضحا أنه لا يوجد أي تأجيل للثانوية العامة.