ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الفلبين إلى 7 آلاف و 294 حالة

قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وزيادة الإصابات بواقع 102 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للأنباء.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و 294 حالة والوفيات إلى 494 شخصا.

وأوضحت الوزارة الفلبينية، أنه تعافى 30 مريضا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصا.

وأصيب أكثر من 1000 من موظفي الرعاية الصحية الفلبينية بكورونا المستجد، فيما توفي 26 منهم بسبب الوباء الأربعاء الماضي.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روز فيرجير أن موظفي الرعاية الصحية المصابين - وعددهم 1062- يمثلون 16% من إجمالي عدد المصابين بالفلبين.

وأضافت فيرجير، أن معظم موظفي الرعاية الصحية المصابين بالفلبين هم 422 من الأطباء، يليهم 386 ممرضة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".