"حرب تحرير القدس".. رسالة يوسف الشريف في الحلقة الأولى من "النهاية"

خطف الفنان يوسف الشريف، الأنظار خلال الحلقة الأولى، من مسلسل النهاية الذى يعرض عبر قناة "أون إي"، والذى تدور قصته عن الحياة في عام 2120 أي بعد 100 عام من الآن.

كانت مفاجأة الحلقة هي تخيل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف، زوال إسرائيل من الحياة، واتحاد الدول العربية مع بعضها البعض، وشنها حرب "تحرير القدس" وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع تفكك الولايات المتحدة الامريكية ودخول الولايات في حروب دائمة مع بعضها البعض.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.