وزير الرياضة يفتتح عددًا من المشروعات والملاعب بنادي العبور

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالإنشاءات والتطوير الملحوظ بنادي العبور الرياضي ووجه بضرورة استثمار الأماكن الغير مستغلة لعمل حمام سباحة أوليمبي بنظام حق الانتفاع آملا أن تتخطى مصر الأزمة الراهنة لتعود الحياة للملاعب الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في حضور المستشار الدكتور حسام عبد العزيز رئيس نادي العبور الرياضي لافتتاح عدد من الملاعب والمشروعات التي تم تنفيذها بالنادي حيث افتتح وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مجمع لملاعب كرة القدم يضم 3 ملاعب نجيل صناعي للكبار، صالة للألعاب البدنية (الجيم) تم تجهيزها على أعلى مستوى، مكتبة تضم 7 آلاف كتاب، وحديقة للعائلات تعد منطقة جلوس للأعضاء .

ويشهد نادي العبور، طفرة رياضية وإنشائية على كافة المستويات، حيث يقترب النادي من الانتهاء من خطة 2020، والتي تضم ملعب نجيل طبيعي للكبار، مجمع ملاعب للتنس الأرضي يضم 6 ملاعب حمراء، مجمع ملاعب للألعاب الجماعية، ملعب للانزلاق (باتناج)، منطقة (لاند سكيب) وهي منطقة خضراء تضم بحيرات ومطاعم وأماكن للجلوس .

الزيارة تمت بحضور المهندس أحمد عمران رئيس مدينة العبور، النائب رضوان الزياتي، النائب محمد مدينة، وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي للنادي.