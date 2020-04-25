"المحافظين" يقترح ذهاب اللجان للمنازل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

يعد حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، مقترحا لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، حال ظلت الأوضاع الحالية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا كما هي، حيث يقترح الحزب، في مشروعه المقرر أن يقدمه عبر أحد نوابه لمجلس النواب، عدم خروج المواطنين من المنازل، وذهابهم إلى اللجان، تحت شعار (اللجنة هتروح لك مش أنت اللي هتيجي)، وأن يتولى محصلين الكهرباء، والغاز، والبريد، هذا الأمر، بحيث يتم استبدالهم محل موظفي المحليات، على أن يذهب القاضي مع مراقبي الانتخابات إلى كل منطقة، وذلك تخفيفا للزحام، والتكدس، أما إذا كان هناك اضطرارا لخروج المواطنين إلى اللجان، فلابد من زيادة عدد اللجان، ومراعاة مسافات التباعد، بحيث يتواجد باللجنة أقل عدد من المواطنين.

وقال محمد أمين، نائب رئيس الحزب، إن الحزب يقف وراء هذا المقترح بقوة، رافضا أن يكون هناك لجوء إلى عدم إجراء انتخابات مجلس النواب المقررة نوفمبر المقبل، وتفويض رئيس الجمهورية للقيام بالدور التشريعي إلى جانب التنفيذي لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل إجراء الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، لكن البنية التحتية في هذا الصدد غير مؤهلة.