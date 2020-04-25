6 مشروبات تمنحك الطاقة اللازمة على مائدة إفطار رمضان

تناول العصير من أساسيات الفطار في شهر رمضان، خاصة أن الكثيرين يعشقوا الإفطار عليها في الشهر الكريم، لأنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف وتعمل على ترطيب الجسم.

في تقرير سابق نشره الموقع الأمريكي "Healthy Holistic Living"، عن أفضل العصائر الصحية التي يجب وضعها على مائدة الإفطار في رمضان، وتتضمن الآتي:

1- خليط الأناناس والكيوي والليمون: فهذا العصير يساعد في شعورك بالطاقة والنشاط بعد يوم حار، كما أنه يساعد في حصول الجسم على الفيتامينات والمواد الغذائية.

2- عصير الفراولة والتفاح والموز: فهم يحتوون على مواد مضادة للأكسدة تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية وتعوض الجسم ما فقده الجسم من الماء طوال اليوم أثناء نهار رمضان.

3- خليط عصير الفراولة بالموز: يساعد على تحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم وحصول الجسم على أوميجا 3.

4- عصير البطيخ بالنعناع: يساعد على ترطيب الجسم وإمداده بالكثير من العناصر الغذائية.

5- عصير المانجو بالموز والتوت: يمد الجسم بالبوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد تحسين المزاج والحالة النفسية.

6- عصير الشوكولاتة الخالية من السكر بالكريز، فأنها وسيلة جيدة لتعزيز طاقة الجسم.