"كل يوم معلومة" شعار جروب ملتقى الجامعات.. وأعضائه: عمل تطوعي

"مجتمع الجامعات".. عنوان جروب على موقع "الفيس بوك"، أنشأته إيمان الرفاعي دكتورة تاريخ وحضارة إسلامية، لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية، في معرفة مجالات الالتحاق بالجامعات المحلية والدولية، وتسهيل عملية البحث، في ظل كثرة أعداد الجامعات الخاصة والحكومية.

تقول إيمان إن الجروب الذي جرى إنشائه هذا الشهر يضم حوالي 885 عضوا من داخل مصر وخارجها، ويضم عدة لينكات لصفحات الجامعات المصرية والدولية، كي تعرض مميزات الدراسة في كل دولة، وتفتح مجالات عمل جديدة لدى الطلاب: "الجروب عمل تطوعي مني ومن زمايلي، ويكون سعيدة وأنا بقدم مساعدة للطلاب وأولياء الأمور".

وكان لانتشار فيروس كورونا تأثيرا كبيرا على المنشورات الموجودة على الصفحة، بحسب حديث إيمان لـ"الوطن": "بالتأكيد كورونا أثرت كتير على نشاط الجروب، لأنه أصبح هناك مخاوف كتيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور من إلحاق أبنائهم في للدراسة في الخارج، كما أن الصورة لازالت ضبابية، لا أحد يعلم ما يخبؤه الغد من أحداث".

سالي حمدي، 36 عاما، ولي أمر لطالب بالصف الأول الثانوي، بإحدى المدارس الدولية الأمريكية، وأحد أعضاء الجروب، تشيد بما تقدمه الصفحة من خدمات تفيد الطلاب وأولياء الأمور، وتفتح أمامهم آفاق جديدة، لم يكن عندهم سابق علم بها، فتقول: "أنا سمعت عن الجروب من جروب على الواتس آب خاص بأولياء الأمور، وانضميت له من بداية إنشائه"، مضيفة أنها تتابع الجروب باستمرار، وتدعو أصدقائها للانضمام إليه، لكونه يقدم جميع الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الدول الأخرى: "الجروب مش بس بيقدم الكليات والمعاهد، ده كمان بيقدم تنسيق كل حاجة السنين اللي فاتت، عشان يكون مؤشر للطالب"، تتابع: "رغم أن ابني لسه فى سنة أولى، لكن يستفيد جدا من الجروب في وضع أكتر من بديل للكليات، عشان أقدر اختار اللي تناسبه منهم".