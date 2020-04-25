مدير مستشفى العزل بالعجمي: كل عضو بالفريق يتناول وجبه الإفطار بمفرده

قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمي العام للعزل الصحي في الإسكندرية، إن الحجر الصحي يتبع عدد من الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل وذلك خلال شهر رمضان منها أن كل عضو في الفريق الطبي يتناول وجبه الإفطار بمفرده.

وأضافت في تصريحات لها اليوم السبت، أن زينة رمضان تم تعليقها خارج غرف المرضى فقط من مصابي فيروس كورونا المستجد، كما تمنع صلاة الجماعة والتراويح للحد من التجمع.

وتابعت الدكتورة مرفت: "أحنا على يقين أن ربنا جعلنا هنا في الوقت ده علشان نعالج ونخفف عن مرضى كتير محتاجينا معزولين برده بس جوة غرفة بعيدة عن أسرتهم مش حاسين بروحانيات رمضان يا رب نكون سبب في شفاءهم جميعا وتزال الغمة في أسرع وقت وترجع الفرحة في بيوتنا كلنا يا رب" .

فيما أعلنت إدارة الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبو قير عن خروج ٢٥ حالة من فترة النقاهة داخل المدينة بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".