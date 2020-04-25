نقاد عن "كرارة"في أولى حلقات الاختيار: أداء جذاب يعكس دراسته للشخصية

على غير ما اعتاد أن يراه الجمهور من قبل، ظهر الفنان أمير كرارة على شاشة التليفزيون بالبدلة العسكرية تحت حرارة شمس الصحراء، مجسدا شخصية شهيد الجيش البطل أحمد المنسي، في مسلسله الرمضاني الجديد "الاختيار"، في دور يؤديه للمرة الأولى بعدما ظهر في سنوات سابقة بشخصيات مختلفة بين ضابط الشرطة الشجاع في مسلسل كلبش، ومن قبل ظهر في أدوار القوة كدوره في مسلسل "الطبال" الذي يعمل في أحد الملاهي الليلية، ويتولى زعامة عصابة تهريب الشباب ضمن هجرات غير شرعية.

التدرج والتنوع بين الشخصيات التي جسدها الفنان أمير كرارة في السنوات السابقة حتى دوره في مسلسله الجديد "الاختيار"، الذي وصفه الناقد الفني طارق الشناوي بالأداء الرائع الممتع منذ الحلقة الأولى.

الشناوي: كرارة خرج من قالب أدوار الأكشن المباشر ليقدم دورا يعتمد على تفاصيل الشخصية

يرى الشناوي في الفنان أمير كرارة أنه ممثل موهوب يجيد تعدد الأنماط الدرامية المختلفة لكن، جرى تقييده لفترة كبيرة في أدوار الأكشن المباشرة التي تعتمد على القوة العضلية للجسم وكان يؤديها ببراعة لمناسبة جسمه لهذه الأداور، لكن حينها ما كان يخطف عين الجمهور هو براعة الأكشن أكثر من تفاصيل الشخصية، بحسب حديثه لـ"الوطن"، وهو ما تغير في دوره بمسلسل الاختيار الذي يجسد فيه شخصية الشهيد المنسي حيث استطاع أن يجذب المشاهد بتفاصيل الشخصية من أدائه التمثيلي أكثر من الانبهار بالأكشن.

وأوضح الناقد الفني أن المشاهد في مسلسل الاختيار بصدد شخصية متعددة الأبعاد الفكرية والاجتماعية، ومنذ أحداث الحلقة الأولى حقق أمير أداء ممتعا يعكس تفهمه ودراسته للشخصية التي يؤديها.

موريس: أمير لديه لياقة بدنية ساعدته على تجسيد الشخصية بنجاح

بدأت الناقدة الفنية ماجدة موريس، حديثها لـ"الوطن" بقولها إن أمير كرارة أجاد تقديم الشخصية منذ الحلقة الأولى، وأقنع المشاهد بها ولديه لياقة بدنية ساعدته على ذلك.

وأشادت موريس بطريقة الحوار المتبادل بين أفراد الكتيبة، والمشاهد التي ظهر بها كرارة التي تعكس ملامح من شخصيته بالتدريج على الجمهور، لافتة إلى أن الإضاءة وضبطها في أماكن من المفترض أنها ليس بها إضاءة دون الخلل بالمشهد ساعد على خروج المشاهد بطريقة واقعية ومن المتوقع أن يستقطب هذا العمل الفني نسب مشاهدة عالية في رمضان هذا العام.