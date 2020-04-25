خبير اقتصادي: المشروعات القومية في سيناء لصالح المواطنين وليست للشهرة

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، إن المشروعات التي تحدث في سيناء هي ليست مشروعات تنموية ولكن استراتيجية أمنية، موضحا "مش عاوزين هذه الأرض بلا سكان"، لافتا إلى أن هناك مشروعات قومية بتكلفة 7 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء، و18 مليار جنيه في جنوب سيناء.

وأضاف "صالح"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "EXTRA NEWS"، أنه يجرى إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا متكاملا بالقرب من مدينة رفح الجديدة، إضافة إلى المجمع الصناعي في الجفجافة، مبينا أن "القرش اللي بصرفه النهاردة هصرف قدامه 10 قروش في المستقبل، الوقت مش في صالحي ومحتاجين إننا نجري بسرعة جدا لأننا دولة فيها 100 مليون وتحدي في توفير فرص عمالة"، مؤكدا أن هذه المشروعات في سيناء ليست للشهرة أو للتسويق ولكن لصالح المصريين.

وأشار إلى أن سيناء لها بعد استراتيجي هام وعليه فإن تركها دون أي مشروعات استراتيجية أو أي نظرة من الحكومة سيجعلها مطمعا للخارج، حيث لها طبيعة خاصة بعيدا عن الوادي القديم، حيث بها طبيعة جبلية وسياحية والكثير من مقومات التنمية كما أنها قريبة من الأردن ومنطقة الخليج مثل السعودية، فقد تصبح سيناء منطقة عالمية ذات الطبيعة الخاصة.