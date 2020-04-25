"اليونيسف" و"الصحة العالمية" يدعوان إلى الحيطة والحذر بمواجهة كورونا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان في بيان مشترك اليوم، المجتمعات إلى الحيطة والحذر من أجل مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمة "واس".

وأكدت المؤسستان، أن وباء كورونا المستجد، وضع العالم أمام تحد عالمي لم يسبق له مثيل، ويمس كل مجتمع في كل دولة، ورأى أن الوباء تسبب في توقف نظم العمل والتعليم والتمويل والحياة المنزلية، مما يؤثر على كل جانب تقريبا من جوانب حياة الناس.

تشديدات على ضرورة تنفيذ تدابير التباعد الجسدي في العديد من البلدان بما في ذلك لبنان

وأشارت المؤسستان، إلى أن انتقال "كوفيد-19" يتيسر عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس، حيث ينتشر الوباء عن طريق قطرات الجهاز التنفسي والاتصال بالأسطح الملوثة.

وشددت اليونيسف والصحة العالمية، على ضرورة تنفيذ تدابير التباعد الجسدي في العديد من البلدان بما في ذلك لبنان التي تهدف إلى وقف انتقال كورونا المستجد عن طريق الحد من التفاعل بين الناس.