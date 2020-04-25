مصدر أمني: الطالبة حنين قضت ليلة أول رمضان في حجز قسم شبرا

قال مصدر أمني، إن الطالبة حنين حسام تقضي قرار الحبس الخاص بها في واقعة اتهامها بالدعوة إلى الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الفيديوهات المعروفة إعلاميا بـ "فاتحي كاميرا".

وأوضح المصدر، أن المتهمة محتجزة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، ولم يجر ترحيلها إلى أي سجن بسبب صغر سنها، فهي ما زالت قاصر.

وأوضح أن المتهمة تستقبل أقاربها في الزيارات الرسمية، ويجري إدخال الطعام لها بعض فحصه من قبل ضباط الأمن بالقسم، حيث تردد عليها 4 أشخاص من أقاربها.

كشفت النيابة العامة قائمة الاتهامات المنسوبة للطالبة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، وأمر النائب العام بحبسها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت حنين حسام واجهة قائمة الاتهامات: الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما جرى اتهامها بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.