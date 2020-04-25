مباحث القاهرة تحبط مشاجرة بالأسلحة والذخيرة في حدائق القبة

"أحنا رايحين نزور حد في المستشفي"، بتلك الكلمات حاولت ربة منزل و2 آخرين الهروب من كمين أمني وبحوزتهم أسلحة نارية في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وتبين من التحريات، أن المتهمين كانوا متوجهين إلى منزل جارهم للتشاجر معه بسبب خلافات جيرة، حيث جرى ضبطهم والأسلحة بحوزتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية وسيدة، وبحوزتهم فردي خرطوش و25 طلقة من العيار ذاته، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.