محافظ المنوفية: تحرير 149 محضرا تموينيا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 149 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين، ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول شهر رمضان الكريم.

وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى شن حملات تموينية أمس الأربعاء 24 أبريل 2020، وأسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و111 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدروالبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخرى.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية، وأخر ضد صاحب مصنع صلصة طماطم بناحية كفر الباجور بمركز الباجور لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر والتحفظ على 5 طن دقيق فاخر، و1200 كجم زيت طعام، و6 طن ملح، و3 آلاف زجاجة خل، و1700 كجم صلصة تحت التصنيع، و1200 زجاجة صلصة منتهية الصلاحية، و2000 زجاجة فارغة جاهزة للتعبئة.

كما جرى تحرير محضرا ضد صاحبة مشروع جمعيتي بناحية البتانون مركز شبين الكوم، وذلك لتجميعها سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وجرى الحفظ على ما يقرب من 3 طن سلع تموينية مختلفة، فيما جرى تحرير محضرا ضد صاحب محل بقالة بمركز تلا لبيعه سلع منتهية الصلاحية والتحفظ على 60 عبوة حلويات.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.