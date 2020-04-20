محافظ المنوفية يتفقد حديقتي الطفل والياسمين بشبين للتأكد من غلقهما

أجرى صباح اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات غلق كافة الحدائق والمتنزهات والمحال العامة والتجارية، تزامناً مع أعياد الربيع وشم النسيم، كإجراء إحترازي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نقل العدوى بين المواطنين، حيث رافقه محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة

وتفقد المحافظ حديقة الطفل وحديقة الياسمين بمدينة شبين الكوم، للتأكد من الغلق التام وعدم توافد المواطنين إليها، وأكد على استمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع، خلال فترة الاحتفال ومنع أي تجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع واختلاط المواطنين وإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ومنذ الصباح الباكر، تابعت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة غلق الحدائق والمتنزهات والمحال العامة، وكذا استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.