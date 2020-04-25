نورديك مونيتور: تركيا تعتبر استخدام وسائل التواصل نشاطا إرهابيا 

يمكن اعتبار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الشهيرة مثل فيسبوك، سكايب، تانجو، واتس آب، تيك توك وغيرهم دليل على التورط في نشاط إرهابي في تركيا، حسب وثائق أطلع عليها موقع نورديك مونيتور.

وفقا للوثائق، ألقت إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في إدارة شرطة مدينة جوروم القبض على مشتبه به جرى تحديده باسم أحمد كان في 26 أبريل 2019 بتهم تتعلق بالإرهاب.

عندما جرى استجوابه بأمر من مكتب المدعي العام في جوروم، سألته الشرطة، من بين أشياء أخرى، عما إذا كان قد قام بتنزيل أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو أي شبكات وتطبيقات الاتصالات الأخرى.

من الواضح أن قانون مكافحة الإرهاب الغامض والواسع النطاق في تركيا، والذي أصبح وسيلة السلطات لمضايقة المعارضين، عرضة بشكل واضح لإساءة التفسير الاستخدام.

اتهم أحمد كان بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة (منظمة جولن)، وتوفير التمويل لها ونشر الدعاية الإرهابية، وهو الاتهامات المعتادة على مستوى السلطات التركية ضد منتقدي الحكومة والمعارضين.

الإعلام الروسي: نظام الدفاع الجوي الروسي أجبر الطائرات المقاتلة التركية على التراجع

تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بانتسير-إس من إجبار العديد من طائرات F-16 التركية على الانسحاب من منطقة عملياتها في ليبيا، حسبما أفادت جريدة افيا برو الروسية يوم الخميس.

في 18 أبريل 2020، اقترب ما لا يقل عن 16 طيارا تركيا من المجال الجوي الليبي وانتهكوه بشكل جزئي، بهدف مهاجمة القوات المتقدمة من الجيش الوطني الليبي.

وذكرت الجريدة الروسية أن أنظمة الصواريخ الجوية بانتسير-إس الأربعة، التي وضعت في حالة تأهب فورية، أجبرت الطيارين الأتراك على الانسحاب على الفور، حيث تم تحذيرهم من إطلاق نار فوري ".

استخدم الجيش الوطني الليبي نظام بانتسير-إس الروسي الصنع لإسقاط عدة طائرات بدون طيار تركية في الماضي، ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي ورد أن النظام يمكن استخدامه لردع طائرة.

أرمينيا تستنكر الجرائم التركية ضد الحضارة الإنسانية في ذكرى الإبادة الجماعية

ندد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم الجمعة بالجرائم التركية ضد " الحضارة الإنسانية"، وطالب باعتذار من تركيا بالتزامن مع احتفال بلاده بالذكرى 105 للإبادة الجماعية للأرمن في حقبة الحرب العالمية الأولى.

قال باشينيان في رسالة بعد وضع الزهور في نصب تذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة يريفان، إن الإبادة الجماعية "جريمة ليس فقط ضد هويتنا العرقية، ولكن أيضا ضد الحضارة الإنسانية".

يؤكد الأرمن أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص قتلوا عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تنهار خلال الحرب العالمية الأولى فيما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما تدعمه حوالي 30 دولة.

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بايدن يتعهد بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، يوم الجمعة، إنه سوف يلتزم بالاعتراف بالإبادة الأرمنية إذا انتخب رئيسا، حسبما أورد موقع بوليتكو.

بينما اختار الرئيس دونالد ترامب والرؤساء الأمريكيون السابقون تجنب التطرق إلى هذه القضية، قال بايدن على تويتر: "في حال تم انتخابي، أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وتحتل حقوق الإنسان العالمية أولوية قصوى".

لم يصف ترامب، في بيان صدر في يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، مجزرة عام 1915 باعتبارها إبادة الجماعية، وبدلا من ذلك أشار إليها على أنها "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

تحليل: أردوغان يقع في فخ خططه بالشرق الأوسط

جرى تأسيس السياسة الخارجية لتركيا لكي تتمحور حول طموحات رجب أردوغان، حيث جرى نسج شبكة عملاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

الآن قد يقع الزعيم التركي فريسة لخططه الخاصة، حسب تحليل لـ أحمد الخالد على موقع سيتزن تروث. يشير إلى أن المقال أن سياسة "لا مشاكل مع الجيران" التي تبنتها تركيا في الماضي قد تحولت إلى نكتة سوداء أو فكرة من الماضي لم يعد لها مكان في الوقت الحاضر.

في هذا الإطار ليس من المستغرب أن جهود تركيا، التي لا معنى لها لتصدير تجربتها السورية إلى ليبيا حققت نتائج مؤسفة بنفس القدر.

كما هو الحال في سوريا، وجدت أنقرة نفسها في تصادم مع موسكو ولجأت إلى الحرب الكلامية ضد الروس. على نحو عبثي، اتهمت تركيا روسيا بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا - على الرغم من مزاعم رجب أردوغان المفتوحة بشأن قيام تركيا بالشيء نفسه.

علاوة على ذلك، تدفع تركيا ضعف مقدار المكافأة التي تزعم أن روسيا تقدمها لمن يرغبون في السفر إلى ليبيا. في هذا الإطار، عاجلا وليس آجلا، سوف يجد رجب أردوغان نفسه متورط في شبكته الخاصة من الخداع، وبالتالي لن يكون هناك من يلومه سوى طموحاته.

وكالة فيتش: من المرجح أن ترفع تركيا أسعار الفائدة

قالت وكالة فيتش للتصنيفات، إن تركيا من المرجح أن ترفع أسعار الفائدة بشكل حاد مقارنة بالتوقيع على اتفاقية قرض جديدة من صندوق النقد الدولي، حسبما أفاد موقع أحوال التركي نقلا عن دوجلاس وينسلو مدير التصنيف السيادي الأوروبي لدى وكالة فيتش.

وقال وينسلو في ندوة عبر الإنترنت، يوم الخميس، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة "الملاذ الأخير لتركيا".

وأشار وينسلو إلى أن انخفاض فرص حصول تركيا على أشكال بديلة من التمويل لمساعدتها في التعامل مع تأثير تفشي فيروس كورونا، أي خطوط التبادل مع البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع الاحتياطي الأجنبي في تركيا بعد استخدامه لمنع الليرة من الغرق

انخفض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بأكثر من 2 مليار دولار في الأسبوع حتى 17 أبريل، حسبما أشار موقع أحوال نقلا عن بيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الجمعة.

أسفر ذلك عن انخفاض إجمالي في الاحتياطيات إلى 53.9 مليار دولار، بخسارة 5.5 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ينفق البنك المركزي التركي الاحتياطيات من العملات الأجنبية للمساعدة في دعم الليرة، التي يجري تداولها عند أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة في أغسطس 2018.