"السكة الحديد": تشغيل 716 قطارا خلال شهر رمضان لمواجهة الزحام

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في توفير ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وأطلقت الهيئة، حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، وينفذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات تسير بصورة منتظمة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وأن الهيئة دفعت بنحو 716 قطارا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري طوال شهر رمضان المبارك؛ لمواجهة زحام الركاب.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن جميع رحلات القطارات تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي في التاسعة مساءً تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بفرض حظر التجوال في البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا، لافتا إلى أن القطارات تعمل بكامل طاقتها لمنع حدوث أي تكدسات داخل عربات القطارات أو على أرصفة المحطات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن جميع تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية مستمرة وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.