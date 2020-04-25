كورونا يهدد إقامة موالد العذراء في ديري "المحرق" و"جبل الطير"

أعلنت الأديرة القبطية، عدم البدء في أي إجراءات خاصة بتنظيم الموالد القبطية التي من المعتاد إقامتها، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر كنسية، عن أن الأديرة تتمهل في الإعلان عن إقامة أو إلغاء تلك الموالد انتظارا للقرارات الحكومية المتخذة لمواجهة الوباء، وما إذا كانت ستنتهي أم سيجرى تمديدها.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أنه عند إلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدولة بالسماح بالتجمعات وإلغاء حظر حركة المواطنين فإن الكنيسة ستقيم الموالد مع عودة الصلوات فيها، وفتح أبوابها وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن بالنظر لاستمرار استفحال خطر الوباء.

وتابعت المصادر: "أما إذا كانت الدولة قرارت استمرار تلك الاجراءات فلن تشهد الأديرة القبطية إقامة أي موالد خلال تلك الفترة وأبرزها موالد السيدة العذراء التي تقام في العديد من محافظات الجمهورية".

ومددت الأديرة قرارات غلق أبوابها أمام الرحلات والزوار وحتى أسر الرهبان لأجل غير مسمى، وأعلن دير العذراء "المحرق" بمركز القوصية في أسيوط، في بيان حمل توقيع الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أنه لن يقوم في الوقت الحالي بحجز أي حجرات للإقامة به خلال فترات مواسم الدير وذلك لحين إشعار آخر.

وينطبق الأمر نفسهع على دير العذراء بجبل الطير التابع؛ لإيبارشية سمالوط بمحافظة المنيا.

ويعد مولدي "المحرق" و"جبل الطير" من أشهر موالد العذراء في الصعيد فالأول يقام في شهر يونيو من كل عام، والثاني يقام في نهاية مايو، والديران يعدان من أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.