"مواطنون ضد الغلاء" تكرم مهندسا شابا لتوفيره مليار جنيه في مجال الري

أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن منح جائزة طلعت حرب السنوية عن عام 2019 للمهندس الميكانيكي خالد يحيى، وذلك لدوره الفاعل في التنمية الصناعية.

ورصدت الجمعية من خلال المتابعات التي جرت على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالإبداع والإجادة لبعض المصنعين الوطنيين، وعلى ضوء ذلك منحت الجمعية الجائزة للمهندس خالد يحيى، الذي استطاع أن ينقل التكنولوجيا التشيكية، وبخاصة في مجال صناعة قطع الغيار لجميع أجزاء الطلمبات العملاقة التي تستخدمها وزارة الري في أعمال الري الكبرى والتي تحتاج لماكينات عملاقة.

وقالت الجمعية في بيان: "تمكن المهندس الشاب من التصنيع والتصميم عن طريق الهندسة العكسية لقطع الغيار وصناعة الطلمبات العملاقة من خلال أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي وهو ما يعطي أمل كبير في تنمية صناعية مرتقبة على المدى القريب، وهو الأمر الذي انتهجته الصين في بداية نهضتها الصناعية التي غزت بها العالم".

وأسهم هذا العمل في توفير ما يقترب من مليار جنيه في قطاع الري فقط خلال عامين، فضلا عن توفير العملة الصعبة التي كانت تهدر في عمليات الاستيراد وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والإعتماد على قدراتنا الذاتية، وكذلك الاعتماد على إمكانياتنا المتاحة وتوفير قطع الغيار العملاقة محليا وبأيدي مصرية 100% من تصنيع وخامات.

ويستطيع خالد يحيى، أن يوفر بإمكانيات وعماله مصرية احتياجات قطاع الكهرباء والسكة الحديد وقطاع البترول دون اللجوء للاستيراد المكلف.

من جانبه، قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المهندس خالد يحيى لا ينتمى لطبقة المشاهير من الفنانين ومطربي المهرجانات ولاعبي كرة القدم الذين يتصدرون المشهد الإعلامي والاجتماعي، وربما لا تهتم بما ينجزه مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وربما لم ولن يكون تريند على تويتر، ولكنه وغيره من النوابغ أمل مصر في المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلنا نمنح هذه الجائزة لهذا المهندس الشاب.

وأضاف العسقلاني، أنه من المقرر تسيلم الجائزة بحلول يوم 28 إبريل، وهو يوافق الإعلان عن تأسيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات، متابعًا أن الجمعية قررت تبني مثل هذه الشخصيات التي تخدم المجتمع خدمة حقيقية وتسليط الضوء على هذه الشخصيات ونوعية العمل الذي يخدمون به الوطن خدمة حقيقية دون ضجيج.

وأشاد رئيس الجمعية، بوزارة الإنتاج الحربي التي تبنت هذا الشاب وأتاحت له الإمكانيات حتى يحقق هذا الهدف التنموي العظيم.

يذكر أن جائزة طلعت حرب لجمعية مواطنون ضد الغلاء، تمنحها الجمعية للشخصيات الفاعلة التي تضيف قيمة جديدة للتنمية المستدامة في جميع المجالات.