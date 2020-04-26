اليوم.. الأقباط يحتفلون بـ"أحد توما" أول آحاد الخماسين المقدسة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بالأحد الأول بعد عيد القيامة المجيد، الذي احتفلوا به الأسبوع الماضي.

ويطلق على هذا الأحد، ضمن أيام "الخماسين المقدسة"، التي تلي عيد القيامة"، اسم "أحد توما"، و"أحد الحدود"، و"الأحد الجديد"، حيث إنه أول أحد في العهد الجديد، الذي فيه ظهر السيد المسيح للتلاميذ ومعهم توما، بينما كانوا مجتمعين فى الأحد الأول بعد أسبوع من عيد القيامة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

والقديس توما أحد الاثني عشر رسولاً للمسيح الذي يقال له التوأم، بحسب الاعتقاد المسيحي، وُلِدَ بالجليل واختاره المسيح للتلمذة فتبعه، ولازم معلمه واستمع إلى تعاليمه ورأى معجزاته، وكان وفياً مخلصاً شجاعاً محباً للمعرفة، باحثاً مدققاً لا يقتنع إلا بعد بحث ولا يوقن إلا بعد فحص ومعاينة.

ويذكر السنكسار أن توما بشر بالمسيحية في فلسطين والعراق وبلاد العرب وفارس والهند التي قتله الوثنيين فيها وتم دفنه في مدينة "مليابور" كما أن هناك جبل بالقرب من مدينة "مدراس" بالهند يدعى "جبل توما".

ويحرص الأقباط، على حضور قداسات آحاد الخماسين المقدسة في الكنائس، ولكن هذا العام ونظرا للاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تشمل غلق الكنائس وتعليق الصلوات بها، لن تقام القداسات في الكنائس ويمكن للأقباط الصلاة في منازلهم بناءا على تعليمات الكنيسة.