محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي قبل تسليمه

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات مدينة الخانكة القومية الجاري إنشاؤها ضمن خطة الدولة؛ للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي؛ للوقوف على نسب التنفيذ، واستقبله الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، الذي أوضح أن المستشفى بلغ تكلفته 220 مليون جنيه، ويتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، وجارٍ العمل على قدمٍ وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

كما تفقد أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات.