كورونا في القليوبية.. تحذير لأهالي بهتيم و13 إصابة في الخانكة

ناشدت محافظة القليوبية ومديرية الصحة، أبناء منطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، التزام منازلهم حفاظا علي سلامتهم بعد فرض العزل والحجر المنزلي الإجباري على شارع ومنزلين، على أثر اكتشاف إصابة 35 شخصا بفيروس كورونا خالطوا أسرتين مصابتين بالعدوى في المنطقة.

وجرى فرض كردون صحي على المنطقة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشددت المحافظة، في بيان لها، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، على منع الاختلاط والبعد عن التجمعات.

وأكد البيان، أنه جرى تطهير وتعقيم شوارع الحي والمنطقة تحت الحجر على مدار الساعة، مناشدة جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة.

فيما سجلت المنطقة، حالة وفاة جديدة وإصابة عامل عمره 47 سنة كان مخالطا لأحد اسر بهتيم ومقيم بمسطرد، وحالتين لطفل عمره 5 سنوات وطفلة 9 سنوات، كانا مخالطين لوالدهم ببهتيم والمحجوز حاليا بالحجر الصحي بالعجوزة، وحالة لسيدة ربة منزل، 42 سنة، بشارع مهني المؤنس بهتيم، والذي جري فرض العزل الإجباري على قاطنيه أمس، وحالة لربة منزل مخالطة عمرها 21 سنة.

أهالي المنطقة المعزولة يقضون ليلتهم الأولى في الحجر المنزلي.. ولجان شعبية لتوفير احتياجاتهم

ميدانيا شهدت منطقة الحجر الإجباري ببهتيم في شارع مهنا المؤنس ومنزلين آخريين في شارع المرجوشي وعزبة عبد الكريم ناصر، كردونات أمنية لمنع الخروج والدخول، فيما سادت حالة من القلق بالمنطقة وخاصة في ظل ظهور حالة جديدة أمس لمصابة بالفيروس من المخالطين لأسرة "غالية" وابنها، والذين توفيا جراء الإصابة ليرتفع عدد المصابين من المنطقة والأسرتين إلى 35 شخصا موزعين على مستوى مستشفيات العزل.

ومرت الليلة الأولى من العزل على المواطنين بشكل طبيعي، حتى اكتشاف حالة جديدة من المخالطين لمصابي كورونا، حيث ينتظر الأهالي بفارغ الصبر نتائج التحاليل الخاصة بهم.

في السياق ذاته، شكلت رئاسة حي شبراالخيمة بالتعاون مع قسم ثان شبرا، فرق مراقبة من الشرطة والحي والصحة للتواجد على مدار الساعة بمنطقة الكردون الأمني.

وشكل عدد من الشباب لجان شعبية للمساعدة في توفير احتياجات الأهالي بالمنطقة، ودفعت المحافظة بسيارات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضار والفاكهة والخبز بالتعاون مع الهلال الاحمر والتضامن الاجتماعي.

فيما تواصلت أعمال التعقيم والتطهير في شوارع ومنازل المنطقة، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالات مشتبه في إصابتها.

في سياق متصل، نشرت الإدارة الصحية بالخانكة، على صفحتها الرسمية بوقع "فيس بوك" تحذيرا للأهالي جاء فيه: "أهالينا الأعزاء أهالي مركز الخانكة والقرى التابعة لها، بمزيد من الأسف نحيط علم سيادتكم أنه في اليوم الجمعة 10 أبريل، جرى تأكيد إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمنطقه الإيواء بالخانكة، وحاله بالقلج، ويجري الآن عمل الإجراءات اللازمة بالتقصي للمخالطين، لذلك نؤكد على حضراتكم ضرورة الحفاظ على التعليمات السابقة وتنفيذها بالشكل الصحيح حرصا على سلامتكم وحرصا على صحه أولادكم وذويكم".

وكشف البيان، عن تسجيل الخانكة 13 إصابة، منها 7 بالخصوص وحالة واحدة في كل من المنايل وسرسق والقلج و3 في الخانكة، بجانب رصد 17 حالة مخالطة لحالة القلج جار عزلهم منزليا ومتابعة حالتهم الصحية.

كانت محافظة القليوبية، أعلنت أمس الحجر والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين أسرتين بالمنطقة إلى 35 حالة إيجابية ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة.