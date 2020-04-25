أحمد بتشان يطرح دعاء "أنا شاكرك"

طرح الفنان الشاب أحمد بتشان دعاء دينيا جديدا "أنا شاكرك" بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعاون فيه مع الشاعر محمد عاطف، والملحن أحمد زعيمن والموزع الموسيقى توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وتقول كلماته:

صحيت من نومي بتخيل

في رحمة ربنا علي الخلق

برغم إن الرضا قليل

وطبع الدنيا غرب وشرق

على خطايا البشر صابر

ووياهم م بيقصرش

ولاد الأرض بتكابر

وساجدة ملايكة تحت العرش

وهو تملي كرمه كبير

فاتح من السما الأبواب

بيوصل رزقه حتى الطير

وكله بيتعمله مناب

يا رب ساعدني أقربلك

قويني على طاعتك

ماليش غيرك

ولا قبلك ولا بعدك ولا بعدك

يذكر أن أحمد بتشان طرح خلال الأيام القليلة الماضية 3 كليبات بعنوان "بعد غيابه"، و"بيني وبينك"، و"لازم أفهم" من خلال "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".