عودة الرحلات البحرية بالبحر الأحمر وسحب التراخيص للتجمعات

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، اليوم السبت، قرارًا بعودة الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم هذه المراكب بشكل مستمر.

وأوضح المحافظ في بيان له، اليوم، أن القرار يشمل السماح لمراكب الركوبة بالأجرة والنزهة بعودة العمل، مع استمرار تعليق عمل جميع أنشطة (غطس - سنوركل - كايت - ويند سرف - غواصات) لحين صدور قرار آخر بشأنها، مشددًا على سحب تراخيص أي مراكب تشهد تجمعات، أو تقوم بالتشابك مع بعضها داخل مياه البحر وينتقل أفرادها من مركب إلى آخر.

كان محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارًا استباقيًا، يوم الأحد الموافق 12 ابريل بتعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، وذلك قبل عيد شم النسيم لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم.

ومل القرار أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، واستثنى مراكب الصيد فقط وسمح لها بمزاولة عملها، ولم يُسمح بخروج أي رحلات بحرية منذ صدور قرار تعليق الرحلات، وساهم ذلك بشكل كبير في منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.