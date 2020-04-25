مقتل سيدة على يد ابنتها بسبب إرغامها على الزواج دون رغبتها

لقيت سيدة فى العقد السادس من عمرها مصرعها على يد ابنتها بالإسماعيلية، بسبب خلاف نشب بينهما إثر رفض الأم عودة ابنتها لطليقها وإصرارها على الزواج من آخر.

تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث بالمديرية، يفيد بورود بلاغا من مباحث مركز الإسماعيلية، بالعثور على جثة سيدة بمنزلها بقرية عين غصين مصابة بعدة طعنات فى الظهر والصدر، وبعد التحرى حول الواقعة تبين قيام ابنتها 35 سنة بإرتكاب جريمة القتل، لرفض الأم عودة ابنتها إلى طليقها ووالد أبنائها الثلاثة، والإصرار على زواجها من آخر دون رغبتها.

تم ضبط المتهمة وحُرر محضر بالواقعة وعُرض على النيابة، والتى أقرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، واستكمال التحريات حول الواقعة، والتحفظ على جثة القتيلة بمشرحة المستشفى العام.