الحلقة الثانية من مسلسل عمر ودياب.. شابان يستغلان عهدة الشركة للبلطجة

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عمر ودياب، بخسارة الثنائي الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر وعلي ربيع، سيارة التاكسي الجديدة بضمان خال علي ربيع، الذي وقع إيصالات الأمانة، ويقبض على خالهم بعد حادث السيارة المقسومة مرتين ومجرورة بحمار، يذهب الشابين لتحرير خالهما من القسم، ويتقدم صاحب المحضر بتنازل عن المحضر.

يبحثون عن عمل فيجدون وظيفة توصيل الأموال، ويحمل علي ربيع عهدة المسدس، ومصطفى خاطر عهدة السيارة لتوصيل 6 آلاف جنيه، فلوس جمعية مسؤول بالعمل.

ويستغلان سيارة الشركة كميكروباص، والمسدس للبلطجة وأخذ "كارتة" من سكان المنطقة.

مسلسل عمر ودياب يعرض على قناة ON الساعة 6:30 مساءً.

ويعرض على قناة الحياة الساعة 9 مساءً.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة الحياة، يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.