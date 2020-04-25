محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المدينة الباسلة بالذكرى 161 لتأسيسها

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الـ161 لتأسيس مدينة بورسعيد.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد ولدت عملاقة منذ تأسيسها، وأصبحت مدينة عالمية بالأحداث التاريخية التي جرت على أرضها منذ نشأتها حتى الآن، كما قدمت المدينة نجومًا ساطعة من أبنائها في مختلف المجالات، وأصبحت رمزًا للبطولة والفداء لمصر أمام العالم.

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد في السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحولًا تاريخيًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تنموية عملاقة لم تحدث منذ نصف قرن من الزمان بهذا الحجم والتأثير في الاقتصاد القومي، والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.

وأكد المحافظ، أن القادم أفضل لبورسعيد وأبنائها في ظل منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها كل ربوع مصر في الوقت الحالي.