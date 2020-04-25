"تغريدة" قرأها أكثر من 15 مليون.. وفاة رئيس كوريا الشمالية

نشرت نائب قناة "HKSTV" الإخبارية الصينية بهونج كونج، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" بالصين، بوفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وقالت نائب القناة على التطبيق في تغريدة قرأها أكثر من 15 مليون متابع، إن زعيم كوريا الشمالية، توفى بعد تدهور صحته بعد جراحة القلب في وقت سابق من هذا الشهر، وأكدت أنها استشهدت بمصدر قوي للغاية، وفقا لـ"ديلي ستار" البريطانية.

وقالت تقارير أخرى غير مؤكدة، نسبت إلى مصادر بارزة بالحزب في بكين، إن عملية إدخال دعامة في قلبه فشلت، لأن "أيادي الجراح كانت ترتجف بشدة"، ولكن لا تزال حالته غامضة وغير مؤكدة حتى آلان.

يذكر أن أحد الأطباء الصينيين، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، خبرا مفاده بأن الزعيم الكوري توفى قبل وصول الطاقم الطبي الصيني بـ8 دقائق، الذي كان يتضمن 50 شخصا، فيما زعمت حسابات أخرى أكثر شعبية، أن المخابرات الأمريكية أكدت وفاة "كيم".