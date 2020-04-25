صور.. أحدث ظهور لزعيم كوريا الشمالية داخل قاعدة عسكرية

نشرت الوكالة المركزية لكوريا الشمالية، وعدد من الصحف الأجنية، صور لأحدث ظهور لزعيم كوريا الشمالية، قبل الإعلان عن مرضه.

وكانت الصور والمؤرخة بتاريخ 12 إبريل، لزعيم كوريا الشمالية، خلال تفقده منظومة الدفاع الجوى بالمنطقة الغربية بكوريا الشمالية، التى نشرتها الوكالة.

وقال تقرير لصحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية، اليوم، إنَّ هناك تكهنات حول وفاة الزعيم الكوري الشمال كيم يونج أون، وهذه المزاعم غذاها تقرير لنائب مدير تليفزيون هونج كونج تحدث عن حالته المتأخرة، خصوصًا بعد إرسال الصين فريقًا طبيًا لتحديد حالته الصحة.

وقال جان سون، إن الحالة الصحية للزعيم الكوري في غاية الخطورة، مضيفًا أن السلطات الكورية الشمالية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل عليه التعافي، وهذا كل ما نحتاج إلى معرفته في الوقت الحالي.

وقال المسؤول الإعلامي في "هونج كونج"، إنَّ "هناك اعتراف بوفاته، لكننا نتجنب تأكّيد ذلك لتجنب المخاطر التي يجلبها خبر وفاته، وحتى ظهوره علينا أن نفترض أنه توفي ونتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية المناسبة".

الأنباء التي رفض الجميع إعلانها رسميا، سبقها أخبارا متضاربة، ما بين أنه بصحة جيدة او إجراء عملية جراحية.

وقالت "رويترز"، السبت،إن الصين أرسلت فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.

ولم يتسن لرويترز أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة كيم.