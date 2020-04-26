"قلت أعمل مصلحة".. تفاصيل القبض على أكبر مهرب للعمالة مستغلا الحظر

"الناس تعبانة من الأوضاع اللي احنا فيها قلت استغل كورونا وأعمل مصلحة".. بهذه الكلمات اعترف صاحب معرض سيارات بالبحيرة، بالنصب والاحتيال على عشرات من الشباب، بحجة تسفيرهم للدول الأوربية، من خلال أوراق مزورة، يقدمها للسفارات، حتى يكون لهم الأولوية في السفر، عقب رفع حظر الطيران.

واقر المتهم، في تحريات مباحث الأموال العامة، بنشاطه فى تهريب راغبى الهجرة بطريقة غير مشروعة، واستغلال الظروف الراهنة، وتوقف الرحلات الجوية.

وقال المتهم، إنه استخدم المستندات المزورة، للتحايل على السفارات، لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها، وذلك بغرض أن يكون له السبق فى الاستحواذ على أكبر عدد من راغبى الهجرة غير الشرعية، وذلك عقب استئناف الرحلات الجوية.

كانت قوة من قطاعي (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحركت وجرى ضبط المذكور، وبتفتيش مسكنه عُثر على7 جوازات سفر بأسماء مختلفة، و2 بطاقة ضريبية باسم شخصين مختلفين.

أوراق منسوب صدورها لإحدى المستشفيات، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و6 كشوف حسابات بنكية، يشتبه فى كونها مزورة باسم المتهم، و2 سجل تجارى بأسماء مختلفة، يشتبه فى كونها مزورة، وبرنامج استخراج تأشيرة دولتين.

صور لشهادات جامعية، يشتبه فى كونها مزورة وهاتف محمول، بفحصه "تبين وجود محادثات نصية دالة على ضلوعه فى نشاط تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة".

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، على النحو الوارد بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.