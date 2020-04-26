بدء حصاد بنجر السكر في مشروع غرب المنيا اليوم

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، متضمنا استعدادات الوزارة، اليوم، لحصاد محصول بنجر السكر، والتوسعات المستقبلية للمشروع، مع بدء الموسم المقبل في الزراعة، في سبتمير المقبل.

وأشاد وزير الزراعة بالعاملين في مشروع غرب غرب المنيا، في ظل التحديات التي يواجهها الباحثون بمركز البحوث الزراعية والعاملين بالمشروع، لتحويل التحديات لأحد نماذج النجاح في المشروعات التي تنفذها مصر في مجال استصلاح الأراضي، ضمن خطة التوسع الأفقي لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إنه من المقرر البدء في حصاد محصول البنجر في المشروع في مساحة 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان.

وأوضح أنه جرى التعاقد عليها مع ثلاثة شركات لإنتاج السكر، وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم، بواقع 1000 فدان لكل شركة.

وأضاف عبدالعال، أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في المشروع هو ارتفاع نسبة السكر فيه، بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع، ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع، يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر، إلى 5 آلاف فدان الموسم المقبل.

وأشار إلى أن أن نجاح زراعة البنجر في المشروع، هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر، بأنها مستعدة للتعاقد على أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، أنه المشروع يتميز بمحتوى البنجر من السكر، وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس في التعاقد، على شراء المحصول، بجانب ارتفاع نسبة الجودة، التي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، لافتا إلى أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر، وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

وقال عبدالعال، إن مشروع غرب غرب المنيا، عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية، ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية (صوب)، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، الذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.