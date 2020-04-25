صحة الغربية: خروج 18 من المدينة الجامعية لتعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، خروج 18 من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بطنطا، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية ورجال الجيش الأبيض يواصلون جهودهم المتميزة لعلاج مرضى كورونا، موضحًا أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية 24 حالة من منذ بدء استقبال المدينة الجامعية للحالات وحتى اليوم، كما أن باقي الحالات بحالة صحية جيدة وسيخرجون تباعًا.

وقال الدكتور محمد السويدي، مسئول مكافحة العدوى بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية، إنه تم تجهيز المدينة الجامعية بكامل طاقتها، وتدريب الطاقم الطبي على أعلى مستوى لاستقبال حالات التحسن من فيروس كورونا، وذلك بتكاتف الأطباء والتمريض والفنيين والإدارات المعنية.