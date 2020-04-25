مخرج إعلان "قادرين": المشاهد كانت واقعية.. ويحمل تقدير لأبطال كورونا

"حبة حاجات موجودة بينا من سنين.. حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين.. حبة صور بتقوي روحنا على الحياه"، أغنية إعلان نالت إعجاب الكثير، تغنى بها نجوم التسعينيات مصطفى قمر، هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، في إعلان جديد طرحته إحدى الصيدليات الشهير في رمضان 2020، ضمن سباق الإعلانات.

أكرم فاروق مخرج الإعلان، قال إنه ليس من السهل أن تخرج عملا يشارك فيه ذلك الرباعي، الذي يمتلك قدر كبير من النجومية والشهرة ومحبة الجمهور، موضحا أنه حرص على أن يكون التصوير في المشاهد الخارجية، حتى يكتسب قدرا كبيرا من الواقعية خلال العمل.

وأضاف فاروق لـ"الوطن"، أن كل مشاهد الضحك والهزار بين الرباعي كانت طبيعية، حيث طلب من الفنان حميد الشاعري أن يجمعم حوله، ويتحدثون بواقعية بغض النظر عن التصوير أو الإعلان، "عشان كده ظهر في الإعلان كم الحب والتقدير المتبادل بينهم".

كذلك حرص على أن يحمل الإعلان عدة رسائل للأطباء ورجال الشرطة والجيش، تقديرا لجهودهم في إدارة أزمة فيروس كورونا الحالية، "ده من خلال تقديمهم التحية لرجال الشرطة، وحديثهم مع أحد أبطال حرب أكتوبر القدامى وتقديمهم التحية له، بالإضافة إلى محاولتهم ومواساة أحد الأطباء، بعض تعرضه لموقف صعب"، حسب أكرم فاروق.

وتابع أن رغبته في تصوير بعض المشاهد الخارجية، أكسبها بعض المصداقية، أتت ثمارها "أن مشهد تصوير رباعي الإعلان في مع أحد الأسر سيلفي كان واقعيا"، في خلال التصوير الخارجي، التقوا بأحد الأسر، وطلبت الحصول على صور مع النجوم، وهو ما حرص أكرم فاروق مخرج الإعلان على تصويره.