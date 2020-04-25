اللواء طه السيد: استرداد سيناء استمر 22 عاما قدمنا فيها الغالي والنفيس

قال اللواء طه محمد السيد، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق والمستشار الحالى بالأكاديمية، إن عودة سيناء لم يتم فى يوم وليلة، بل تم على عدة مراحل، استمرت لـ22 عاما من أجل عدم تفريط شبر واحد من تراب الوطن، موضحا أن أول مرحلة، تتمثل فى الحرب العسكرية فى 73، التي أظهر خلالها الجيش المصري، تفوق وبسالة لا نظير لها.

وأضاف "السيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الثانية فى فترة الصراع العسكرى والسياسى معا، التى استمرت حتى 75، ومن ثم جاءت المرحلة الثالثة، التى تتمثل فى المفاوضات، حتى استردت مصر كل شبر فى أرض سيناء.

ووجه "السيد"، التحية لشهداء الوطن، الذى بذلوا أرواحهم رخصية فى سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، ودفع الغالى والنفيس من أجل عدم التفريط فى أى شبر من الأرض المصرية.