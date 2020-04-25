"الوزراء": لن نترك أي مواطن فريسة لكورونا.. وأعداد الإصابات مطمئنة

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات حول أن الدولة ستترك كل مواطن مسؤولاً عن صحته، وسنتخلى عنه، وهذه بالطبع تصريحات لا أساس لها من الصحة، فالدولة ستبقى المحرك الرئيسي لحماية المجتمع، لكن شريطة أن تزيد شراكة المواطن معنا بالوعي، ولن نتركه أبدا فريسة لأي ضرر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن عدد الإصابات في مصر حتى الآن، مطمئن رغم تزايد الأعداد، لأن تلك الأعداد، ما زالت في فلك توقعات الحكومة، وإمكانية الدولة في قطاع الصحة، وقدرتها الاستيعابية، وخططنا المستمرة تضمن ذلك، بما فيها فتح المدن الجامعية ونزل الشباب للحالات الأقل خطرا، والتي لا تعتبر حرجة، والاعتماد على المستشفيات فقط في الحالات الحرجة، التي تحتاج لرعاية مركزة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 80% من الحالات حتى الآن غير حرجة، وكثير منها يشفى دون تدخل طبي، وخصصنا المدن الجامعية للأقل من خمسين عاما، ممن لا يعانوا من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود 30 مستشفى عزل، لكننا حتى الآن، لم نستخدم سوى 15 منها، وهذا مؤشر جيد.