لميس الحديدي تستنكر واقعة شبرا البهو: "ميصحش.. هو ده الدين؟!"

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، رفض أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية دفن جثمان الطبيبة المصابة بفيروس كورونا اليوم.

وقالت "لميس"، خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "مشهد مؤسف ومزعج في ذات الوقت، اللي حصل ده مايصحش".

وأردفت: "هذا أقل مايوصف به هذا الموقف، أنا مش مصدقة إن المشهد ده في مصر في بلد متحضرة ومتدينة وشعبها سواء مسيحيين أو مسلمين زعلانيين إن المساجد والكنايس اتقفلت ومش مخليين الراجل يدفن مراته ؟! هو ده الدين يعني؟!".

ووصفت ما حدث، بالمشهد اللا إنساني واللا ديني، كما أنه لا يعكس تحضر مصر: "مشهد فيه الجهل، وآسفة إني بقول ده، قلنا مليون مرة الجثث تدفن بطريقة معينة لاتنقل الفيروس".

وأتمت: "إزاي تقفوا في وش الدولة كده؟ فكرتوني بمشاهد قديمة كنا نسيناها زي قطع الطرق والسكك الحديدية، يعني إنت مانع جنازة ومانع الدولة تقوم بدورها وزعلان؟! خلونا نتكلم في القانون مش الإنسانية إنتوا واجهتوا الدولة ومنعتوا جنازة شهيدة ومش عاجبكم فض التجمهر، هذه بؤرة خروج عن القانون وسعيدة ببيان النائب العام".