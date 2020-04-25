أرملة الشهيد المنسي: حضرت تصوير بعض مشاهد "الاختيار".. وأعتبر الحلم تحقق

علقت السيدة منار سليم، حرم الشهيد العقيد أحمد المنسي، على عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"، واصفة العمل بأنه: "حاجة كبيرة جدا، ومصر مبتنساش الشهداء"، معتبرة أن التكريم هذه المرة مختلف، بعمل فني يجسد سيرة البطل الراحل.

وأكدت "سليم"، خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا العمل يعتبر تقدير خاص للشهيد: "ده حلم والحمد لله اتحقق"، مشيرة إلى أن شركة إنتاج تواصلت معها بعد استشهاد المنسي، وعقدوا معها بعض الجلسات، من أجل كتابة مسلسل عن حياة الشهيد، لكن العمل توقف، ولم يبدأوا التصوير فيه.

وأشارت "سليم"، إلى أن المسلسل تميز بالقوة والضخامة، وأنهم بذلوا مجهود خرافي، لافتة إلى أنها حضرت تصوير المسلسل، وشاهدت مدى التعب في تصوير المسلسل، مؤكدة أن مشهد الاجتماع حول السفرة، تم تصويره في 6 ساعات.

وأوضحت منار سليم، أنها حضرت بعض مشاهد التصوير وكانت تبدي بعض الملاحظات للمخرج بيتر ميمي، الذي كان يوقف التصوير بناء على ملاحظاتها، ويعيد المشاهد أكثر من مرة، مؤكدة أنها اطمئنت على سير التصوير، واعتذرت لهم عن استكمال حضور التصوير، بسبب انشغالها بأبنائها وعملها.