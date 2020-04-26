زوجة الشهيد شبراوي عن مسلسل الاختيار: بكيت من أول مشهد

مشاهد تمثيلية لعمليات إرهابية مضى عليها سنوات، أعادت إلى أذهان الملايين جرائم جماعة الإرهاب في سيناء، وأبكت أسر الشهداء المتابعين لأحداث مسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد منسي وأبطال كتيبته.

كانت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوي، أحد أبطال معركة البرث، من أوائل المنتظرين لحلقات المسلسل ومنذ المشهد الأول للحلقة الأولى لم تتمالك نفسها، ودمعت عينيها لاسترجاع تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استشهد فيه زوجها والشهيد أحمد منسي: "من أول مشهد عن كمين البرث اللي استشهد فيه زوجي بكيت وافتكرت زوجي وكل الشهداء"، بحسب ما قالته المهندسة ندى لـ"الوطن".

باستمرار متابعة مشاهد الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، انغمست زوجة الشهيد شبراوي في الأحداث للدرجة التي جعلت بداخلها طاقة غضب تجاه الممثل أحمد العوضي الذي يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي المتورط في تنفيذ حادث كمين البرث: "أقنعني إنه عشماوي كنت مصدقة إنه هو وغضبانة منه وأنا بتابع الأحداث"، بحسب تعبيرها.

ندى: المسلسل مهم عشان الكل يعرف بطولات الناس دي

اعتبرت المهندسة التي حرصت على متابعة الأحداث مع طفليها عمر وتالين، أن أهمية المسلسل ليست فقط لكونه يروي سيرة أبطال كتيبة الشهيد المنسي التي كان زوجها الشهيد شبراوي أحد أبطالها، وإنما ليعرف الجميع حجم التضحيات والبطولة التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص لحماية مصر على عكس ما يسعى الإخوان والإرهابيين لبث السموم في عقول الشباب.

"آخر مشهد في الحلقة الأولى عن معركة رفح الإرهابية في سيناء قلب علينا المواجع وفكرنا باليوم الصعب ده"، استكملت المهندسة ندى حديثها عن متابعتها لأحداث المسلسل، مشيرة إلى أنه عمل فني حقق مشاهدة عالية منذ أول يومين من عرضه في رمضان.