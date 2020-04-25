طلب إحاطة لتشغيل قرآن المغرب والفجر بمساجد البحيرة

تقدم النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الأوقاف بشأن تشغيل إذاعة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والمغرب.

وقال "شعلان"، استنادًا إلى نص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تقدمت بطلب إحاطة موجه للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمطالبة بتشغيل إذاعة القرآن الكريم في المساجد خلال شهر رمضان، قبل صلاة المغرب والفجر بنصف ساعة فقط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تشغيل إذاعة القرآن الكريم لا تنقل العدوى، بل إنها تحافظ على إحساس المواطنين بروحانيات شهر رمضان المبارك أثناء غلق المساجد، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم الدولة المصرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.