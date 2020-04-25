خبير استراتيجي: تحرير سيناء احتفال بالكرامة والحفاظ على الأرض والعرض

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، إن عيد تحرير سيناء يوضح للأجيال ما قام به الجيش المصري وأبناء الوطن، من أجل تحرير كل شبر من أرض سيناء.

وأضاف "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات، ودماء الشهداء.. مصر لها جيش وطني قوي درعا وسيفا يحمي الحياة، كما يحمي الحدود".

وتابع: أن الدولة المصرية حررت سيناء بكل وسائل الكفاح، وكسرت نظرية الأمن الإسرائيلية، وقدمنا تضحيات كثيرة، مضيفا: "الاحتفال بعيد تحرير سيناء احتفال بالعزة والكرامة، والحفاظ على الأرض والعرض".