دورة تدريبية عن استخدام قواعد البيانات العالمية في النشر بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، استمرار الجامعة في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة، وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص.

وثمنت رئيس الجامعة التجربة المتميزة لمركز تدريب أعضاء هيئة التدريس في إقامة البرامج التدريبية بنظام التعلم عن بعد، حيث يقوم بالتدريب خلاله الدكتور عمرو القلش المدرب المعتمد بالجامعة.

وكان مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس قد أنهى أولى دوراته التدريبية فى إطار منظومة التعليم عن بعد بعنوان "النشر العلمي الدولي"، والتي استهدفت جميع فئات أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن دورة النشر العلمي الدولي تم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني، ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من الأنشطة التدريبية التي استهدفت معايير النشر الدولي.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن الدورة تناولت كيفية كتابة بحث علمي مقبول للنشر الدولي، بجانب التعريف بخدمات مركز النشر العلمي بالجامعة، وبرامج الاقتباس، والتصحيح اللغوي، وكيفية تجنب السرقات العلمية، ودور النشر في تقييم ترتيب الجامعة وفقًا لمعايير التصنيف الدولي.

وتابعت أن الدورة يشارك بها 28 متدربًا من داخل وخارج الجامعة، مؤكدة أنه تم تقييمهم من خلال اختبارات متعددة في نهاية البرنامج، ويقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتور عبد الغفار أبو السعود المدرب المعتمد بالجامعة ومدير مركز النشر العلمي بها، كما يستعد المركز للإعلان عن برنامج دوراته عن بعد لشهر مايو المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة.