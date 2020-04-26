الحلقة الثانية من "لما كنا صغيرين".. ظهور خالد النبوي ومقتل نسرين أمين

شهدت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل "لما كنا صغيرين"، ذهاب دنيا، التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، إلى ياسين "خالد النبوي"، لتخبره بطبيعة علاقة أخية حسن "نبيل عيسى"، بصديقتها نهى "نسرين أمين".

طلب ياسين من حسن، أن يتزوج من نهى، حتى يحافظ على شرف العائلة، عقب علمه بأنها حامل منه، غضب حسن من دنيا، فكان يظن أن نهى هي من أخبرت ياسين بالأمر، ليذهب إليها ويضربها.

هاتفت دنيا، وائل "كريم قاسم" وحسن، وطلبتهما على الغذاء معها في منزلها، وأخبرتهما بأنها ستترك العمل مع سليم، وستفتتح الشركة الخاصة بها، وطلبت منهما أن يكونا معها ويعملون سويا.

تقابل يحيى "محمود حجازي"، مع سليم "محمود حميده"، بمنزله، وطلب منه أن يساعده في مصالحة زوجته دنيا، فاقترح سليم عليه بأن يتحدث مع عمها، ويجعله يرفع قضية عليها، حتى يضغط عليها وتعود له.

ذهبت دنيا، مع وائل عند نهى، لزيارتها، ولكنهم وجدوها مقتولة داخل شقتها.

مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل، حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.