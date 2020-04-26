وزيرة البيئة: رقابة دورية للتخلص من النفايات الطبية وتعقيم عربات القمامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه جرى وضع آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، أن الآليات الجديدة تم تنفيذها بالفعل في 45 منشأة طبية بعدد من المحافظات، تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتخلص منها بتلك المنشآت أولا بأول وعدم تكدسها.

وشدد على ضرورة التأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات، بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، حيث يتم متابعة تلافى أية ملاحظات تم رصدها، بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسؤولي المستشفيات، وإدارات المخلفات بالمحافظات.

وتابعت: من خلال هيئات النظافة وتجميل الشوارع على مستوى المحافظات، ألزمنا جميع العاملين بارتداء الكمامات الوقائية والقفازات الطبية أثناء عمليات رفع القمامة، واستبدالها يوميًا.

وأوضحت فؤاد، أنه يجري تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعربات نقل النفايات بشكل يومي، إضافة إلى منع تداول الأدوات وملابس العمل بين الموظفين، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع وتعقيمها في ساعات الحظر، مؤكدة أن الوزارة تراقب وتتابع جميع عمليات النظافة والعمال في الشوارع.

وناشدت الوزيرة المواطنين، بضرورة استخدام الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامات والقفازات في المنازل بطريقة آمنة، وذلك من خلال غسلها بالماء والصابون جيدًا، ومن ثم تمزيقها إلى قطع صغيرة وإلقائها في القمامة، مشددة على المواطنين، بعدم إلقاء الأدوات الوقائية في الشوارع.