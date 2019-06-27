تمكنت إدارة وحدة النفايات بمديرية الصحة بالفيوم، من حرق 26 طنا و431 كيلو من النفايات، ضمن أنشطة إدارات المديرية، خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

كما أعدت إدارة المعامل بالمديرية، وفقا لبيان صحفي، اليوم، جدول لتحليل المخدارت للسائقين في الكمائن بكوم أوشيم، وطريق أسيوط الغربي، لشهر يونيه الجاري، وإعداد جدول خاص بسحب العينات لأنفلونزا الطيور خلال الشهر الجاري، والمرور على المعمل البكتريولوجي بالمعمل المشترك.

وعقدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعا مع مسئولي إدارة الجودة لمناقشة مشاكل التمريض، وبحث نقاط المرور على المستشفيات، ومراجعة خطط الجودة الخاصة بمستشفيات المحافظة.

ومرت إدارة مكافحة العدوى، ضمن أنشطة المديرية خلال الشهر الجاري، على مستشفيات المحافظة، ومستشفى التأمين الصحي، وإعداد التقييم الإحصائي، والمرور على مستشفى إطسا المركزي، وتدريب الفريق الصحي بالمستشفى، والمرور على 3 وحدات من إدارة إطسا.

وفي إدارة التمريض، تم المرور على المستشفيات العام، والرمد، وسنورس، وطامية، وإطسا، والمرور على المركز الطبي بالكيمان، والمركز الطبي بطامية، وقصر رشوان، والمركز الطبي للسد العالي، ومرت إدارة الطب العلاجي والمستشفيات على مستشفى الصدر بالفيوم.

وأجرت لجنة من مديرية الصحة، برئاسة مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الطوارئ، ومدير التفتيش المالي والإداري، فحص ومتابعة أعمال مستشفى سنورس المركزي.