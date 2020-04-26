عبد الباسط حمودة: شاكوش شاربني وبيكا مش بيغني وعمر كمال أنا اللي نجحته

علق الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، على أزمة مغني المهرجانات حمو بيكا مع الفنان هاني شاكر، واتهام البعض له بأنه يمسك العصاية من المنتصف حتى لا يغضب منه هاني شاكر كونه رئيس المهن الموسيقية، وحتى لا يغضب منه جمهور حمو بيكا، مؤكدًا أنه لا يمسك العصاية من المنتصف كما يدعي البعض ولا يحترم هاني شاكر خوفًا منه، "إحنا فاهمين هاني شاكر وعارفينه، ده راجل محترم، وحمو بيكا غلط وقال إنه غلط من نرفزته".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فيه حد يقدر يقول على هاني شاكر مش بيغني؟ إزاي حد يقول كده؟ فعلا حمو بيكا غلط، بس بنقول في الوقت نفسه لهاني شاكر اتفاهم بالعقل، سيب حمو بيكا يغني أغاني واشترط عليه تبقى أغاني كويسه ومحترمة، مينفعش فعلا الألفاظ الخارجة تدخل البيوت".

وأشار الفنان الشعبي، إلى أن حسن شاكوش مغني المهرجانات "بيغني بس بيزعق، هو شاربني بس مش بالطريقة دي يعني، لازم يبقى فاهم أنا بعمل إيه، لازم يسألني، بس شاكوش مطرب وبيغني، وعمرو كمال مطرب وأنا اللي نجحته لما عملت معاه فيديو كليب، بس حمو بيكا بقى مش بيغني، هو ديما يقولي يا عم عبد الباسط إنما مش بنغني، الغناء ده له ناسه، إحنا بنعمل مهرجانات وخلاص".